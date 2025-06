Claudio Ranieri décline le poste de sélectionneur de l'Italie

Claudio Ranieri, 73 ans, a renoncé mardi au poste de sélectionneur de l'Italie. La Fédération italienne de football (FIGC) l'avait approché avec le licenciement à venir de Luciano Spalletti.

'Je remercie le président (de la FIGC Gabriele) Gravina pour cette opportunité, c'est un grand honneur, mais après réflexion, j'ai décidé de rester à la disposition totale de la Roma dans mes nouvelles fonctions', a déclaré Ranieri à l'agence de presse italienne Ansa.

'Les Friedkin (les propriétaires de la Roma, NDLR) m'ont donné leur plein soutien et appui pour toute décision que j'aurais prise à propos de l'équipe nationale, mais c'est ma seule décision', a-t-il ajouté.

Ranieri, passé notamment par l'Inter Milan, la Juventus, l'Atlético Madrid, Chelsea, Leicester, avec qui il a été sacré champion d'Angleterre en 2016, ou encore Monaco, occupe depuis peu le poste de conseiller stratégique des propriétaires américains de l'AS Rome.

Sorti de sa retraite en novembre dernier pour venir au secours de la Roma, alors mal en point, Ranieri était le candidat no 1 de la FIGC pour succéder à Spalletti qui a dirigé la Nazionale pour la dernière fois lundi face à la Moldavie (2-0).

Nommé en août 2023, Spalletti va être licencié après la lourde défaite de son équipe face à la Norvège (3-0) vendredi qui compromet d'entrée sa qualification directe pour le Mondial 2026.

Pour relancer la Nazionale qui n'a pas participé aux deux dernières phases finales de la Coupe du monde (2018, 2022), la FIGC pourrait maintenant se tourner vers Stefano Pioli, ancien entraîneur de l'AC Milan, actuellement aux commandes du club saoudien d'Al-Nassr.

L'Italie est 3e (3 pts) du groupe I des qualifications européennes pour le Mondial 2026, à neuf points de la Norvège qui a disputé deux matches de plus. A l'issue de cette phase, le premier du groupe sera qualifié directement pour la prochaine Coupe du monde, son second devant passer par des barrages, fatals à l'Italie pour les rendez-vous de 2018 et 2022.

/ATS