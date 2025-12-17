Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Lausanne reçoit la Fiorentina jeudi à la Tuilière (21h00) pour clore la phase de ligue de la ...
Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Lausanne reçoit la Fiorentina jeudi à la Tuilière (21h00) pour clore la phase de ligue de la Conference League. Presque qualifiés, les Vaudois défient un adversaire prestigieux, mais en pleine crise.

C'était la cerise sur le gâteau du tirage au sort: le LS face à la Viola, l'affiche la plus alléchante du premier automne européen lausannois depuis 2011. Après la venue de Besiktas lors des barrages, voilà qu'approchait de la Tuilière un autre nom bien connu du football européen.

Mais la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place du championnat italien cette saison. Avec leurs six points obtenus lors de matches nuls, elle compte huit longueurs de retard sur Parme, premier non-relégable.

En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites contre Mayence (2-1) et l'AEK Athènes (1-0). Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers et peut encore espérer finir dans le top 8 et obtenir ainsi un billet direct pour les 8es de finale.

Lausanne, un point derrière, devra sans doute se contenter d'une place de barragiste. Le match nul face au KuPS Kuopio (0-0) lors de la précédente journée place les hommes de Peter Zeidler en position idéale. Même une défaite jeudi ne devrait pas les empêcher de vivre un printemps européen.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 22:38

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 19:05

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 19:23

Articles les plus lus

Sion en déplacement à St-Gall

Sion en déplacement à St-Gall

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 04:05

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 19:23

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 19:05

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Football    Actualisé le 14.12.2025 - 18:44

Sion en déplacement à St-Gall

Sion en déplacement à St-Gall

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 04:05

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 19:23

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35

Une victoire sans histoire pour les Young Boys

Une victoire sans histoire pour les Young Boys

Football    Actualisé le 14.12.2025 - 16:08

Le « Tyne-Wear Derby » pour Granit Xhaka

Le « Tyne-Wear Derby » pour Granit Xhaka

Football    Actualisé le 14.12.2025 - 17:16

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Football    Actualisé le 14.12.2025 - 18:44

Sion en déplacement à St-Gall

Sion en déplacement à St-Gall

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 04:05