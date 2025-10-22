Conference League: Lausanne veut enchaîner à Malte

Le Lausanne-Sport dispute jeudi à Malte son deuxième match de Conference League. Les Vaudois affrontent les Hamrun Spartans (21h00) avec l'ambition de confirmer leur bon départ européen.

Le LS a en effet réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en s'imposant 3-0 face aux Islandais du Breidablik Kopavogur. Le trio offensif Lekoueiry - Bair - Diakité avait fait parler la poudre pour plier la partie en à peine une demi-heure de jeu à la Tuilière.

A Malte, Lausanne doit assumer un statut de favori face à un club qui a perdu son premier match en Pologne, face au Jagiellonia Bialystok (1-0). Triple champion en titre de la petite île méditerranéenne, Hamrun a obtenu son billet pour la Conference League en barrages, après avoir disputé deux tours qualificatifs de Ligue des champions et un d'Europa League.

A l'échelon supérieur, en Europa League, Bâle et Young Boys visent également un deuxième succès après leurs victoires respectives contre Stuttgart (2-0) et le FCSB (2-0) lors de la précédente journée. Les Bâlois se rendent à Lyon, tandis que les Bernois accueillent les Bulgares du Ludogorets Razgrad.

