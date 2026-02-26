Conference League: le Lausanne-Sport se méfie du Sigma Olomouc

Lausanne retrouve le Sigma Olomouc jeudi à 21h00 pour le play-off retour de Conference League (1-1 à l'aller). Pour rallier les 8es de finale, il faudra battre le club tchèque.

'Ils sont forts défensivement, avec des attaquants capables de faire la différence sur un exploit individuel', a estimé le capitaine lausannois Olivier Custodio mercredi en conférence de presse. Ce club méconnu est-il supérieur à la Fiorentina ou au Lech Poznan? 'C'est difficile de comparer, mais c'est l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées en Europe', a répondu le milieu de terrain.

Son entraîneur Peter Zeidler lui a emboîté le pas: 'La qualité du Sigma Olomouc est réelle, on l'a bien vu à l'aller en deuxième mi-temps', lors de laquelle Lausanne a été dépassé. 'On n'a pas su garder notre agressivité, notre intensité, pour garder le ballon et les faire courir', a repris Olivier Custodio.

Il s'agira plutôt de réitérer la deuxième période réalisée dimanche à Lugano, réjouissante malgré la défaite 2-1. 'Dominer de cette façon une équipe qui joue toujours le titre, ça facilite l'approche du prochain match', a expliqué Zeidler.

Un match comme un autre

Le mentor de la Tuilière ne s'inquiète pas outre mesure de la mauvaise passe que traversent ses hommes, une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, la pire de l'année lausannoise. 'Oui, on est en panne de résultats, mais les performances ont toujours été correctes et positives', a-t-il jugé.

En cas d'élimination jeudi, le LS n'aurait plus que la Super League à jouer, où il compte actuellement six points de retard sur le top 6 à sept journées de la séparation en deux groupes. Une deuxième qualification consécutive pour l'Europe est donc encore lointaine.

Mais ce duel face à Olomouc n'est pas pour autant le match le plus important de la saison du LS. 'Oui, c'est possible qu'on soit éliminés jeudi à minuit. On est très fier de jouer deux compétitions et on va les jouer à fond jusqu'au bout. Il y aura de toute façon un autre grand match dimanche contre Bâle (en Super League)', a déclaré Peter Zeidler.

'Le printemps à Lausanne'

Pour réitérer ses précédents exploits européens, Lausanne compte comme toujours sur son 'douzième homme' et sur son terrain synthétique ultrarapide qui confère un certain avantage sur la scène européenne. Mais comme l'a sagement rappelé Zeidler, 'le terrain ne va pas marquer des buts pour nous, ni empêcher les contres'.

Reste que la donne change après un match aller disputé sur de l'herbe en bien mauvais état en Tchéquie. Et le Sigma Olomouc n'a eu qu'une séance d'entraînement à la Tuilière pour s'y habituer - juste après celle de l'équipe de Suisse féminine qui s'est réunie à Lausanne pour préparer son début de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Le LS espère en profiter pour rejoindre les 8es de finale de la compétition, où il affronterait l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne). 'On est prêts, tout le monde attend ce match. La météo sera au rendez-vous, c'est le printemps à Lausanne! Tout est réuni pour faire un grand match', a lancé le toujours enthousiaste Peter Zeidler.

/ATS