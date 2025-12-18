Conference League: un succès de prestige pour le Lausanne-Sport

Incroyable Lausanne-Sport ! Vainqueurs 1-0 de la Fiorentina jeudi soir dans une Tuilière pleine à craquer, les Lausannois disputeront les barrages de la Conference League en février.

'Qu'importe leurs noms, qu'importe leurs blasons, à Lausanne, on sait faire trembler les plus grands.' Les supporters du LS avaient pourtant prévenu la Viola avec leur impressionnant tifo déployé avant le coup d'envoi. Peter Zeidler et ses joueurs ont confirmé l'adage, grâce à un but de Gabriel Sigua tombé en deuxième période. Cette victoire leur permet de terminer à la 9e place et de disputer les barrages d'accession aux 8es de finale.

Un épais brouillard

Ce match de gala face à un club historique du championnat italien n'a pourtant pas atteint des sommets. La faute sans doute à cette Fiorentina malade, étonnante lanterne rouge de Serie A, mais aussi au froid de décembre auquel s'est ajouté un épais brouillard. La brume a d'ailleurs contraint l'arbitre à interrompre le jeu quelques minutes avant le thé.

En première mi-temps, Lausanne a d'ailleurs profité du mal-être florentin pour largement dominer les débats, même s'il n'a pas su trouver la faille. En l'absence du 'surdoué' Gaoussou Diakité, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec le Mali, le danger est surtout venu de son compère d'attaque Beyatt Lekoueiry.

Après avoir réchauffé les supporters lausannois avec une remarquable série de dribbles (6e), le Mauritanien a été à l'origine de la meilleure occasion des 45 premières minutes en déviant subtilement un ballon jusqu'à Sékou Fofana. Mais le latéral gauche du LS, en position idéale, a un peu trop dévissé sa frappe (25e).

Kana-Biyik décisif

Revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, les Vaudois ont concrétisé leur domination en ouvrant le score sur une tête de Gabriel Sigua (58e). Le métronome géorgien a bien suivi les grigris du jeune Enzo Kana-Biyik (18 ans), qui a mystifié l'arrière-garde italienne avant d'adresser un centre précis.

Euphoriques, les joueurs de Peter Zeidler ont manqué doubler la mise par Lekoueiry, mais le virevoltant no 22 a buté sur le portier florentin Tommaso Martinelli (61e). De l'autre côté, Karim Sow était aussi impérial devant Roberto Piccoli (57e) que Kevin Mouanga ne l'avait été face au vétéran bosnien Edin Dzeko (27e).

Et lorsque l'arrière-garde lausannoise a été proche de plier, Karlo Letica a livré la marchandise. L'intervention du portier croate devant Moise Kean, la star de la Viola, à la 73e a permis au LS de conserver son avantage, et les trois points.

Trois points qui permettent donc à ce remarquable Lausanne-Sport de poursuivre sa belle campagne européenne. Avec 11 unités, les Vaudois auraient même pu terminer dans le top 8. Ils devront toutefois se contenter des barrages, qui auront lieu les 19 et 26 février.

Un tirage au sort prévu le 16 janvier désignera leur adversaire. Il s'agira soit des Bosniens du Zrinjski Mostar (23e de la phase de ligue) ou des Tchèques du Sigma Olomouc (24e). Le match retour se déroulera quoiqu'il arrive à Lausanne.

/ATS