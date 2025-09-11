Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Ramona Bachmann quitte le Houston Dash avec effet immédiat. Comme le club américain l'a annoncé ...
Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Ramona Bachmann quitte le Houston Dash avec effet immédiat. Comme le club américain l'a annoncé, le contrat de l'attaquante internationale suisse est résilié d'un commun accord.

Bachmann avait rejoint la franchise texane début avril 2024, après avoir joué pendant quatre ans pour le Paris Saint-Germain. En un an et demi environ, elle a disputé 14 matches pour Houston ne marquant que deux buts après avoir été il est vrai gênée par des blessures.

Comme elle l'écrit sur Instagram, Ramona Bachmann se concentre désormais entièrement sur sa rééducation. L'attaquante aux 153 sélections s'était déchiré le ligament croisé d'un genou durant la préparation à l'Euro 2025, manquant ainsi ce grand rendez-vous à domicile.

'Ce n'est pas la fin et je suis plus motivée que jamais pour revenir sur les terrains de football', écrit encore Bachmann (34 ans), précisant ainsi que sa carrière n'est pas terminée.

/ATS
 

