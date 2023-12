Copenhague se qualifie pour les huitièmes de finale

Copenhague s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les Danois ont battu Galatasaray 1-0 pour prendre la 2e place du groupe A derrière le Bayern.

Une bonne partie des yeux étaient tournés vers le groupe A. Qui allait bien pouvoir rejoindre le Bayern Munich en huitièmes de finale? Eh bien ce sont les Danois du FC Copenhague qui ont validé leur ticket et laissé Galatasaray et surtout Manchester United sur le quai.

Le héros du club de la capitale du Danemark se nomme Lukas Lerager. C'est lui, le milieu de terrain de 30 ans, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 58e. Mais ce goal a amplement suffi au bonheur de son club. Lerager aurait pu devenir le héros maudit puisqu'il s'est fait expulser à la 90e pour un deuxième carton jaune. Heureusement pour les Danois, même à dix ils sont parvenus à contenir les velléités turques.

L'Inter reste 2e

A Old Trafford, Manchester United s'est incliné 1-0 face au Bayern sur un but du Français Coman. Cette défaite condamne les Red Devils à la 4e place du groupe et ce sont donc les Stambouliotes qui seront en Europa League au printemps.

A Milan, l'Inter et la Real Sociedad se sont quittés sur un nul 0-0 qui ne fait pas les affaires des Lombards. Yann Sommer et ses coéquipiers laissent la première place aux Espagnols. Ils devront donc affronter un premier de groupe en huitièmes de finale.

Le Real a réussi un 6/6 en allant s'imposer à Berlin 3-2 contre Union. Napoli a battu Braga 2-0. Les deux clubs étaient déjà qualifiés, alors que les Portugais iront en Europa League. Benfica, vainqueur à Salzbourg 3-1, sera lui aussi reversé dans cette compétition où YB s'est déjà qualifié.

Lens a lui assuré sa qualification pour ces barrages d'accession aux huitièmes de finale de l'Europa League. Les Nordistes ont battu Séville à domicile 2-1. Arsenal remporte le groupe devant le PSV Eindhoven après un nul 1-1 aux Pays-Bas.

