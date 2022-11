Corée du sud: Son sélectionné mais toujours incertain

Son Heung-min (Tottenham) a bien été sélectionné pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais il n'est pas certain qu'il puisse jouer en raison de sa fracture orbitaire.

Capitaine de la sélection sud-coréenne, l'attaquant des Spurs a été opéré la semaine dernière pour 'consolider une fracture autour de son oeil gauche' occasionnée par un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba en Ligue des champions.

'Nous sommes en contact avec lui et le service médical de Tottenham', a déclaré l'entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, en annonçant le nom des joueurs sélectionnés. 'Nous n'avons pas le jour exact où il pourra s'entraîner avec l'équipe', a-t-il ajouté.

'Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important est qu'il récupère aussi bien que possible, il se sent à l'aise et ensuite nous prendrons la décision finale', a ajouté Bento. Celui-ci a nommé un 27e joueur, l'attaquant Oh Hyeon-gyu, qui s'entraînera avec l'équipe au Qatar et pourrait remplacer Son le cas échéant.

Le premier match de la Corée du Sud aura lieu le 24 novembre contre l'Uruguay. La Corée du Sud doit également affronter également le Ghana et le Portugal dans le groupe H.

/ATS