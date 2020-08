Coupe: Bâle aisément qualifié face à Winterthour

Le FC Bâle a décroché sans surprise son billet pour la finale de la Coupe de Suisse. Les rotblau ont dominé Winterthour 6-1 en demi-finale. Ils affronteront les Young Boys dimanche en finale.

Pour l'incertitude, il faudra repasser un autre soir. Le FCB s'est en effet mis l'abri très rapidement, avec des réussites de Stocker (2e) et Widmer (5e). Cette entame prolifique a encore été renforcée à la 22e avec le troisième but signé van Wolfswinkel.

Winterthour semblait donc parti pour une longue et difficile soirée. Sauf que les Bâlois, et notamment leur défense, se sont relâchés petit à petit. Les pensionnaires de Challenge League ont alors pu poser leur jeu et faire admirer quelques belles actions. Frei a dû sauver sur sa ligne (25e) sur un essai de Buess, avant que Ltaief ne cadre pas en bonne position (29e). 'Winti' finissait quand même par trouver l'ouverture par Buess (31e).

Mais dès la reprise, une grosse erreur d'Arnold à la relance permettait à Pululu de redonner trois longueurs d'avance au FCB (50e). Cela n'empêchait toutefois pas les visiteurs de se créer encore l'une ou autre occasion, mettant ainsi en lumière quelques lacunes dans le comportement défensif des Bâlois. Très efficaces devant par contre, ceux-ci salaient encore l'addition par van Wolfwinkel (61e) et Frei (63e).

Alors que le club est en proie à des remous internes, il aura quand même l'occasion d'ajouter une ligne à son palmarès. Et Marcel Koller, pour son dernier match sur le banc, aura à coeur de finir sur une bonne note un passage sur les bords du Rhin loin d'avoir été idyllique.

La Coupe aura donc droit à Berne à une prestigieuse finale entre le tenant du trophée et les triples champions de Suisse en titre. Il ne manquera que le public. Hélas.

/ATS