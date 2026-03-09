Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quart de finale de la FA Cup le 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi. Il ont fait main basse sur les huit derniers titres en PL.

Vainqueurs du championnat l'an dernier, les Reds ont également été sacrés en 2020, tandis que les Citizens ont été champions d'Angleterre à six reprises (2018 et 2019, puis 2021 à 2024).

Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche. Leeds se rendra chez West Ham, vainqueur aux tirs au but de Brentford (2-2 ap, 5-3 tab) lundi soir.

/ATS