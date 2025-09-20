Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Le Lausanne-Sport veut retrouver la victoire à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se rendent dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle, pensionnaire de 1re ligue (14h00).

Les joueurs de Peter Zeidler, qui couchaient sur quatre défaites de rang en Super League, ont quelque peu relevé la tête mercredi à Lugano (1-1). Ils voudront retrouver le sourire face à un adversaire largement à leur portée.

Le Stade Nyonnais recevra quant à lui le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00).

Enfin, Bosna Neuchâtel, l'un des Petits Poucets de la compétition, veut croire à l'exploit contre Lucerne (16h00). Le club de 2e ligue a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club de Super League à la Maladière, le stade de Neuchâtel Xamax.

