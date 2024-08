Coupe de Suisse: Sion qualifié dans la douleur

Il n'est jamais facile d'aller affronter les SR Delémont chez eux en Coupe de Suisse. Sion a pu le constater: les Valaisans ont peiné pour se qualifier face aux Jurassiens (1-1 ap, 4-1 tab).

Delémont, qui avait sorti Saint-Gall et Lucerne la saison dernière, a pris l'avantage par Mäder (29e). Mais les Sédunois ont égalisé grâce à Djokic (53e). Le score n'a plus bougé ensuite, et la qualification pour les 16es de finale s'est jouée aux tirs au but.

Les visiteurs ont réussi leurs quatre premiers tirs, alors que les SRD en ont manqué deux (Gomis sur la barre, arrêt de Lindner sur l'essai de Wyder). Sion a donc évité la peau de banane, mais il s'en est fallu de peu.

Premier succès

Patrick Rahmen a enfin obtenu son premier succès sur le banc des Young Boys. Les Bernois ont gagné 10-0 en Valais contre Printse-Nendaz (2e Ligue) en 32es de finale de la Coupe de Suisse.

Itten et Virginius, pour son premier match avec YB, ont chacun marqué à trois reprises, alors que Malen a inscrit les deux premiers buts. Le 'stängeli' a été assuré à la 85e sur un autogoal des Valaisans.

Bâle s'est aussi fait plaisir en l'emportant 8-0 à Subingen (2e Ligue). Barry et Ajeti, respectivement auteurs de trois et deux buts, ont été les Rhénans les plus efficaces. Lucerne n'a pas tremblé non plus. A Mendrisio, contre une opposition de 1re Ligue, le club de Suisse centrale s'est imposé 4-1.

Neuchâtel Xamax a connu une nouvelle désillusion en Coupe, une compétition qui ne lui réussit vraiment pas. Les rouge et noir ont été victimes d'une surprise en s'inclinant 2-1 à Bienne, club qui évolue en Promotion League, donc un étage en dessous d'eux. Sartoretti a signé un doublé pour les Seelandais (30e/47e), Ramizi réduisant le score en vain (66e).

/ATS