Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Yverdon accueille mercredi (20h30) en 8es de finale de Coupe de Suisse son rival Lausanne-Sport (20h30). Le club de Challenge League tentera d'enlever ce derby vaudois qui lui échappe depuis 2023.

Après avoir défait Servette en 16es de finale 1-0, YS peut une nouvelle fois faire mordre la poussière à une équipe romande de 1re division au Stade municipal. Demi-finaliste l'an dernier en Coupe de Suisse, le LS de Peter Zeidler a cependant les faveurs de la cote, lui qui vient de remporter dimanche sa confrontation face au leader de Super League, le FC Thoune.

Dans les autres rencontres de la soirée, St-Gall se déplace à Rapperswil-Jona (20h15), actuel 7e de Challenge League. Les Brodeurs ne devraient pas connaître de difficultés face à une équipe qui effectue son retour en 2e division cette saison.

Enfin, Lucerne part largement favori à Zoug (20h00), face au club de 1re ligue Zug 94. Les Lucernois doivent cependant éviter le piège, eux qui restent sur trois matches sans victoire en Super League, dont une mortifiante défaite face à la lanterne rouge Winterthour samedi à domicile.

