Coupe de Suisse dames: Servette Chênois bat YB 1-0

Servette Chênois a remporté la Coupe de Suisse à Winterthour. Les Genevoises ont battu les Young Boys 1-0 au terme d'une finale de petite qualité.

C'est la troisième fois de son histoire que Servette Chênois remporte le trophée, après 2023 et 2024. Grandes favorites au vu de leur domination en championnat, les Genevoises ont certes assuré la victoire, mais elles n'ont pas livré un match inoubliable.

Le but décisif est tombé à la 51e sur un coup franc repris de l'épaule (!) par Paula Serrano, qui voulait a priori faire une tête. A part un essai de Simonsson de peu à côté (64e), cela a été tout au niveau offensif pour l'équipe victorieuse.

YB a dominé territorialement, surtout en première mi-temps. Les Bernoises n'ont été dangereuses que sur une frappe de Josten (36e). Après la pause, la même joueuse a tiré un corner directement sur la transversale (74e). La solide défense grenat a tenu jusqu'au bout pour s'assurer le trophée.

/ATS