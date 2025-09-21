Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Le Stade Nyonnais a réalisé un magnifique exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. ...
Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Stade Nyonnais a réalisé un magnifique exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le club de Challenge League a en effet sorti le FC Zurich 1-1 ap, 3-1 tab.

Sous la pluie à Colovray, les Zurichois ont vécu un véritable cauchemar depuis le point de penalty. Alors que le score était de 1-1 après les réussites de Phaeton (20e) et Simo (67e), le FCZ a bénéficié d'un penalty très généreux à la 85e: mais Zuber a échoué face au gardien Mastil.

Les prolongations, comme souvent, n'ont rien donné et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Et les joueurs de Super League ont craqué, ne réussissant qu'un tir sur quatre. Les Nyonnais ont su profiter de l'occasion pour se hisser au prochain tour.

Lucerne et Winterthour n'ont pas été inquiétés non plus. Ils ont respectivement gagné 6-0 contre Bosna Neuchâtel et 4-0 face à Schaffhouse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 16:11

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 04:17

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:57

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 22:47

Articles les plus lus

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:27

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 22:47

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:57

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 04:17

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:05

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:27

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 22:47

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 23:57

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 17:59

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:05

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:27

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:47