Coupe de Suisse: le SLO vise un exploit retentissant

Le Stade Lausanne-Ouchy fait face à St-Gall dimanche à 14h en finale de Coupe de Suisse à Berne. Il peut devenir le second club de deuxième division à remporter la compétition après Sion en 2006.

Face aux inattendus Stadistes, St-Gall s'érige en favori naturel dans sa quête d'une deuxième Coupe de Suisse après celle remportée en 1969. Dauphin du champion Thoune lors de la saison écoulée, l'équipe d'Enrico Maassen peut s'appuyer sur ses buteurs Carlo Boukhalfa (14 buts en 41 matches cette saison) et Alessandro Vogt (18 en 40 rencontres). 'Ils possèdent des joueurs puissants', a concédé l'entraîneur du SLO Dalibor Stevanovic en amont de la rencontre.

La première finale des Stadistes

En demi-finale, la défense d'Yverdon avait plié en à peine cinq minutes face aux Brodeurs, qui s'étaient imposés sans trembler 2-0 au Stade municipal. 'Nous nous préparons à éviter ce pressing qu'ils imposent en début de match, a indiqué Stevanovic avant la première finale de Coupe de l'histoire du club. Pour l'emporter, je vais avoir besoin d'une solidité défensive imparable.'

Face au rouleau compresseur offensif du club de Super League, le technicien slovène se veut rassurant. 'Nous avons un effectif dynamique avec aussi de grosses individualités', a-t-il asséné. Il peut en effet compter sur la bonne forme de Vasco Tritten, buteur face à Grasshopper en demi-finale et lors des trois dernières journées de la Challenge League, que les Lions ont terminée à la 4e place.

'Nous n'avons pas peur'

Le parcours des Vaudois dans cette compétition parle également en leur faveur. Lors des trois derniers tours, ils ont fait à chaque fois face à une équipe de Super League, et sont sortis vainqueurs de Winterthour, Lucerne et enfin GC à la mi-avril. 'Nous n'avons pas peur', a confirmé le coach du SLO.

Le club saint-gallois cherchera également à rompre la malédiction qui l'a vu perdre ses quatre dernières finales de Coupe. Récemment, les pensionnaires du Kybunpark ont été sèchement défaits par Lugano en 2022 (4-1) et par Lucerne en 2021 (3-1).

Celui qui succédera à Bâle au palmarès de la compétition obtiendra également un billet pour les qualifications d'Europa League. Un succès des Brodeurs ferait le bonheur de Sion, qui récupérerait un sésame pour celles de la Conference League à la faveur de sa 4e place finale en Super League.

/ATS