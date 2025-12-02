Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un petit exploit lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a sorti Winterthour 1-0 mardi soir.

Le club vaudois, cinquième de son championnat, a composté son billet pour les quarts de finale grâce à un but de Warren Caddy à l'heure de jeu. La victoire du SLO ne doit rien à personne, car la lanterne rouge de Super League a balbutié son football à la Pontaise.

Winterthour a peiné à se montrer dangereux, même si Momoh a trouvé le poteau (72e) et si Hunziker a galvaudé une balle de 1-1 dans les arrêts de jeu.

