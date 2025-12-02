Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un petit exploit lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse ...
Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un petit exploit lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a sorti Winterthour 1-0 mardi soir.

Le club vaudois, cinquième de son championnat, a composté son billet pour les quarts de finale grâce à un but de Warren Caddy à l'heure de jeu. La victoire du SLO ne doit rien à personne, car la lanterne rouge de Super League a balbutié son football à la Pontaise.

Winterthour a peiné à se montrer dangereux, même si Momoh a trouvé le poteau (72e) et si Hunziker a galvaudé une balle de 1-1 dans les arrêts de jeu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Articles les plus lus

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:29

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 19:57

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:29

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 22:45