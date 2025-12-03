Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront ...
Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, deuxième de Challenge League à égalité de points avec le leader Vaduz, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières et d'infrastructures, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.

/ATS
 

Actualités suivantes

Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale

Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 23:25

Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé

Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 22:37

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 17:09

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 05:03

Articles les plus lus

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 05:03

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 17:09

Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé

Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 22:37

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 05:03

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 17:09

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19