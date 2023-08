Coupe du monde dames: place à la finale Espagne - Angleterre

L'Espagne et l'Angleterre seront aux prises dès 12h00 à Sydney en finale de la Coupe du monde dames. Les deux équipes n'ont encore jamais gagné la compétition majeure du football féminin.

Pour arriver en finale, l'Espagne a d'abord battu le Costa Rica 3-0 et la Zambie 5-0, avant de chuter lourdement contre le Japon (0-4). La Roja a ainsi pris la 2e place du groupe C. En 8es de finale, elle a surclassé la Suisse (5-1) avant de s'imposer contre les Pays-Bas (2-1 ap) et la Suède (2-1).

Pour sa part, l'Angleterre a remporté ses trois rencontres du groupe D, d'abord péniblement contre Haïti (1-0) et le Danemark (1-0), puis largement contre la Chine (6-1). Dans la phase à élimination directe, les protégées de Sarina Wiegman ont écarté - difficilement - le Nigeria (0-0 ap, 4-2 tab), puis la Colombie (2-1) et l'Australie (3-1).

La Roja misera sur sa jouerie collective et la qualité technique de ses éléments. Le joker Salma Paralluelo représente aussi un atout de taille, la rapide joueuse de Barcelone étant capable de dynamiter chaque défense avec des qualités de vitesse et de percussion.

Les Anglaises ont pour elles une grande expérience avec notamment Lucy Bronze et Millie Bright, et le fait d'avoir gagné l'Euro 2022 à domicile. Elles avaient alors battu l'Espagne en quart de finale (2-1 ap). Devant, Alessia Russo et Lauren Hemp constituent un danger permanent. Et les Lionnes enregistreront le retour de Lauren James après la suspension qui lui a fait manquer le quart et la demi-finale.

/ATS