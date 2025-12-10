Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande

Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de ...
Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande

Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de la Conference League. En Europa League, Berne reçoit Lille (18h45) et Bâle accueille Aston Villa (21h00).

Avec seulement deux victoires en dix rencontres, le LS connaît une période compliquée depuis début novembre, et ce toutes compétitions confondues. Les Vaudois retrouvent cependant un adversaire à leur portée, champion de Finlande en titre, pour tenter de s'assurer un printemps européen.

YB et Bâle en quête d'un 3e succès en C3

De leur côté, les Young Boys croisent le fer avec Lille, actuel 4e de Ligue 1. Le vétéran Olivier Giroud et ses coéquipiers restent sur trois victoires d'affilée en championnat et ont remporté leur match précédent en Europa League face au Dynamo Zagreb.

Actuel 24e de la phase de ligue, Bâle doit encore engranger des points pour s'assurer de décrocher une place en barrage en janvier prochain. Ce ne sera pas chose aisée face à Aston Villa, qui se rend dans la cité rhénane pour s'adjuger un 5e succès en six rencontres d'Europa League.

/ATS
 

