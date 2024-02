Coupes d'Europe: Servette et YB en déplacement ce soir

Les deux derniers clubs suisses engagés dans les Coupes d'Europe disputent ce soir les 16es de finale retour. Dès 18h45, Servette se déplace en Bulgarie pour y affronter Ludogorets Razgrad.

Risée de la Suisse entière en raison de ses manquements sur le plan administratif qui laissent trois recrues sur la touche, Servette joue une grande partie de sa saison ce soir. Un succès lui ouvrirait les portes des 8es de finale.

Le 0-0 concédé jeudi dernier lors du match aller au Stade de Genève place toutefois les Genevois en ballottage défavorable. Sur sa pelouse, Ludogorets évolue dans un tout autre registre qu’à l’extérieur où son souci premier est de bien défendre. Devant son public, le champion de Bulgarie et sa légion étrangère peuvent être redoutables.

A Razgrad, Servette peut bien sûr placer le bus devant la cage de Jérémy Frick et espérer se qualifier aux tirs au but comme face à Genk en tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais René Weiler s’attachera plutôt à forcer la décision dans le jeu, avec ce 4-4-1-1 qui permet à des hommes comme Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa et Alexis Antunes de donner leur pleine mesure.

Situation défavorable pour YB

La tâche des Young Boys semble encore plus difficile en Europa League. Les champions de Suisse tenteront dès 21h00 de renverser une situation défavorable face au Sporting Lisbonne, qui avait gagné 3-1 à Berne voici une semaine à l'aller.

Les hommes de Raphaël Wicky auront besoin d'une performance majeure pour poursuivre leur parcours européen. Mais le niveau de jeu qu'ils affichent depuis la reprise n'incite pas à un optimisme béat.

/ATS