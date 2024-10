Courtois et Rodrygo blessés et incertains pour le Clasico

Les joueurs du Real Madrid Thibaut Courtois et Rodrygo sont très incertains pour le Clasico contre Barcelone samedi. Ils ont été touchés lors de la victoire contre Dortmund en Ligue des champions.

Le portier belge souffre d'une blessure à l'adducteur gauche, selon un communiqué du club madrilène publié mercredi sans précision sur la durée de son absence. Selon la presse espagnole, il est d'ores et déjà forfait pour le Clasico face au FC Barcelone samedi et devrait manquer entre dix et quinze jours de compétition.

L'attaquant brésilien Rodrygo, sorti touché en fin de match mardi face à Dortmund (5-2), est lui aussi très incertain pour cette rencontre, même si le Real n'a pas encore communiqué officiellement. Son entraîneur Carlo Ancelotti a parlé après le match d'une 'blessure musculaire', sans donner plus de détails.

/ATS