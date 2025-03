Cruelle élimination pour Lugano

A Thoune, Lugano était tout proche de se qualifier pour les quarts de finale de la Conference League. Mais une faute d'Hajdari dans les arrêts de jeu a précipité la chute des Tessinois face à Celje.

Lugano s'est battu mais cela n'a pas suffi. Les Tessinois ont cédé aux tirs au but au terme d'un match fou (5-4, 1-3 tab). Dominés 1-0 en Slovénie, les joueurs de Mattia Croci-Torti ont fait tout juste pendant une très grande partie de la rencontre. Ils ont certes encaissé deux buts, mais les Luganais avaient inscrit quatre buts, dont trois en première mi-temps et deux avant le thé, juste après avoir reçu l'égalisation (1-1).

Seulement dans les arrêts de jeu et alors que le score était de 4-2 pour les Luganais, Albian Hajdari a commis l'irréparable. En dégageant le ballon dans les seize mètres, le défenseur des Bianconeri a attrapé la jambe d'un Slovène. Après visionnement de la VAR, l'arbitre a infligé la double peine en sifflant penalty pour Celje et en expulsant le Luganais.

Les Slovènes ont pu transformer le penalty grâce à Kucys et envoyer les deux équipes en prolongation. Un but de Nieto à la 97e laissait à penser que les Slovènes valideraient leur ticket après 120 minutes, mais les hommes de Croci-Torti, à dix, ont trouvé les ressources pour arracher les tirs au but à la faveur d'un but de Doumbia à la 118e.

Lors de la séance des tirs au but, les Luganais ont manqué trois de leurs quatre tentatives, alors que les Slovènes ont été cliniques avec un 3/3. Ils ont ainsi logiquement pu se sauter dans les bras en fin de match pour saluer leur qualification.

