Crystal Palace: Roy Hodgson rempile pour une saison

Roy Hodgson (75 ans) n'est toujours pas fatigué. L'ancien sélectionneur de la Suisse et de l'Angleterre va encore diriger Crystal Palace lors de la saison à venir, a confirmé le club londonien.

Hodgson, qui avait déjà entraîné les Eagles de 2017 à l'été 2021, était revenu aux affaires en mars 2023, après le limogeage de Patrick Vieira. Il a réussi à maintenir Crystal Palace en Premier League en amassant 18 points en 10 matches pour finir au 11e rang.

'Je suis immensément ravi et fier' de continuer avec Palace, a déclaré l'expérimenté technicien. Son immense carrière l'a mené aux quatre coins du monde, et notamment en Suisse où il a dirigé l'équipe nationale, Neuchâtel Xamax et Grasshopper. Il a aussi entraîné entre autres l'Inter Milan, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Liverpool ainsi que les sélections anglaise et finlandaise.

/ATS