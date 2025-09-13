Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. ...
Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Articles les plus lus

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Les Boliviens peuvent toujours rêver

Les Boliviens peuvent toujours rêver

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 07:21

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Football    Actualisé le 10.09.2025 - 22:25

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 15:37

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 17:15