De grandes inquiétudes autour de Miro Muheim

Miro Muheim pourra-t-il disputer la Coupe du monde ? Le doute est permis après la blessure ...
De grandes inquiétudes autour de Miro Muheim

De grandes inquiétudes autour de Miro Muheim

Photo: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Miro Muheim pourra-t-il disputer la Coupe du monde ? Le doute est permis après la blessure à la cheville droite dont a été victime l'international suisse du SV Hambourg.

Selon son club, Miro Muheim ne jouera plus cette saison en Bundesliga. Joueur de champ le plus utilisé toutes compétitions confondues dans les rangs du néo-promu, le défenseur de 28 ans s'est blessé samedi contre le Werder Brême.

Miro Muheim était pratiquement assuré de figurer dans la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde comme doublure de Ricardo Rodriguez. La question désormais est de savoir s'il aura le temps de soigner cette blessure avant le premier match de la Coupe du monde qui opposera la Suisse au Qatar le 13 juin à San Francisco.

/ATS
 

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