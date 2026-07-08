Démission de Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a annoncé qu'il quittait son poste après neuf ans en fonction, quelques jours après l'élimination contre le Portugal au Mondial 2026.

Il avait conduit son équipe nationale à une finale historique à la Coupe du monde 2018.

La Croatie, demi-finaliste en 2022, n'a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale de l'édition nord-américaine, butant lors d'un match haletant - avec trois buts refusés pour hors-jeu - contre le Portugal (2-1).

'C'est le bon moment pour mettre un terme à cette incroyable aventure (...) Je pars le coeur rempli et fier d'avoir apporté ma contribution aux plus grands succès de l'histoire du football croate', a fait savoir le technicien de 59 ans dans un communiqué.

'Le nom de Zlatko restera à jamais gravé en lettres d'or dans l'histoire du football croate', a réagi dans le même communiqué le président de la Fédération croate de football (HNS), Marijan Kustic.

Les années de Zlatko Dalic à la tête de la sélection croate (2017-2026) sont parmi les plus fastes du football croate. Outre la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, perdue face à la France, il a conduit l'équipe jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et en 8es de finale de l'Euro 2020.

Dalic va très probablement être remplacé par l'ancien international Slaven Bilic, qui a déjà occupé ce poste de 2006 à 2012, selon les médias locaux.

/ATS