Denis Zakaria arrive à Monaco pour cinq ans

Denis Zakaria (26 ans) va découvrir la Ligue 1. Le milieu international suisse a été transféré de la Juventus à l'AS Monaco, où il s'est engagé pour 5 ans. Il est lié jusqu'en 2028.

En Principauté, le Genevois va retrouver deux compatriotes suisses, en l'occurrence le gardien Philipp Köhn, arrivé cet été de Salzbourg, et l'attaquant Breel Embolo, actuellement blessé. Il va aussi à nouveau travailler avec Adi Hütter, qui avait déjà été son entraîneur à Young Boys et au Borussia Mönchengladbach.

Depuis son départ de 'Gladbach' pour la Juventus en janvier 2022, Zakaria n'a pas vraiment convaincu. Il ne s'est pas imposé dans le club turinois (15 apparitions), qui l'a ensuite prêté la saison dernière à Chelsea, où il n'a disputé que 11 matches, dont un seul entièrement.

Le joueur suisse espère se relancer avec Monaco, qui a entamé son championnat dimanche par un succès 4-2 sur la pelouse de Clermont.

Ses performances en club lui ont valu d’être sélectionné à de nombreuses reprises avec la Suisse, la première fois lorsqu’il n’avait que 19 ans. Depuis, le milieu défensif a disputé 49 matches inscrivant trois buts pour quatre passes décisives. Il a représenté son pays lors des quatre dernières grandes compétitions internationales (Championnat d’Europe 2016 et 2020 et Coupe du Monde 2018 et 2022).

/ATS