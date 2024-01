Dereck Kutesa libère le Servette FC

Le Servette FC sait toujours gagner ! Après quatre nuls de rang, les Grenat ont renoué avec la victoire lors du premier derby romand de l’année.

Au Stade de Genève devant 5252 spectateurs, la formation de René Weiler s’est imposée 1-0 devant Yverdon. Les Grenat ont toutefois dû attendre la 79e minute pour forcer la décision. Admirablement servi par Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa pouvait, avec la complicité involontaire de Mohamed Tijani, surprendre Paul Bernardoni au premier poteau.

Le gardien français avait été plus heureux avant la pause avec une décision de la VAR qui a annulé une réussite de Jérémy Guillemenot consécutive à une tragique erreur de relance de sa part. Brillant sur sa ligne certes, Paul Bernardoni n’a pas vraiment laissé une impression magistrale au Stade de Genève. Comme ses partenaires d’ailleurs qui n’ont pas été réellement capables de porter le danger dans les trente derniers mètres. On était en droit d’attendre plus d’Yverdon.

Avec cette victoire, qui efface le 4-1 concédé le 26 août lors de la première confrontation contre l’équipe du Nord-Vaudois, le Servette FC a prolongé sa série d’invincibilité. Les Grenat sont désormais invaincus depuis treize matches en championnat avant le test ultime de mercredi à St. Gall.

Le SLO malheureux

A la Pontaise, le Stade Lausanne-Ouchy n’est pas parvenu à enchaîner. Six jours après son succès 3-2 à Lugano, le SLO s’est incliné 3-1 devant Winterthour au terme d’une rencontre qui laissera une montagne de regrets.

Tout s’est joué en l’espace de six minutes avec un penalty de Gabriel Kyeremateng arrêté par Marvin Keller à la 12e avant deux buts zurichois inscrits par Luca Zuffi (13e) et par Nishan Burkart (18e). La superbe frappe de Mergin Qarri pour la réduction du score à la 58e devait insuffler un nouvel élan aux Lausannois. Les Zurichois ne lâchaient cependant pas leur os avant de signer le 3-1 au bout du temps additionnel par Randy Schneider pour une victoire qui leur permet de basculer du bon côté de la barre !

/ATS