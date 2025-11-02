Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Wolverhampton, bon dernier de Premier League après 10 journées avec 2 points, a annoncé dimanche se séparer de son entraîneur Vitor Pereira.

La décision a été prise au lendemain d'une nouvelle cuisante défaite, à Fulham (3-0).

'Les résultats et le contenu cette saison sont tombés en dessous d'un niveau acceptable, et un changement de leadership s'avère nécessaire', indique le club dans un communiqué, sans dévoiler le nom du successeur du technicien portugais. En attendant sa désignation, l'équipe sera prise en charge par les entraîneurs des équipes de jeunes (moins de 21 et de 18 ans), est-il précisé.

Vitor Pereira, 57 ans, avait été nommé il y a moins d'un an en remplacement de Gary O'Neil, limogé pour manque de résultats. Lancé dans une opération maintien, l'ex coach de Porto et Fenerbahçe était parvenu à redresser la situation de Wolverhampton, qui avait terminé la saison à la 16e place (sur 20). Il avait alors resigné un contrat de trois ans.

/ATS