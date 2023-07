Des Suissesses impatientes de commencer

L'impatience et la pression augmentent chez les Suissesses avant leur premier match dans la Coupe du monde vendredi. Elles sont conscientes de leur statut de favorites face aux Philippines.

Mais personne ne s'attend à une promenade de santé.

'L'équipe est prête', a lâché la capitaine Lia Wälti. Ces derniers jours en Nouvelle-Zélande, l'entraînement a été intensif. On a peaufiné la tactique. C'était très important, notamment en raison de nos dernières prestations.' En outre, le système de jeu a été clarifié. 'Il est important que nous puissions varier le jeu', a-t-elle souligné.

Viola Calligaris n'est elle pas encore en pleine possession de ses moyens. La défenseure, qui souffre de douleurs musculaires depuis le match contre la Zambie fin juin, s'est entraînée à l'écart du groupe ces derniers temps. Sa participation à ce premier match restait incertaine. 'Nous verrons au jour le jour', a-t-elle souligné, se voulant néanmoins positive.

Les adversaires de vendredi sont difficiles à évaluer. Déjà avant la Coupe du monde, l'entraîneure Inka Grings avait souligné que les Philippines pourraient constituer un adversaire-piège. Il s'agira vendredi du tout premier match de leur histoire en phase finale de la Coupe du monde.

Lia Wälti s'attend notamment à un début de match difficile. 'C'est une équipe qui est très compacte en défense', a-t-elle analysé, rappelant que la Suisse a un rôle de favorite à assumer.

L'objectif des Suissesses est clair: une place en huitièmes de finale. Conquérir trois points vendredi est une condition sine qua non pour atteindre ce but, et pour aborder plus sereinement les matches contre la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Les Philippines se situent à la 46e place du classement mondial, les Suissesses à la 20e. Les attentes envers l'équipe helvétique sont donc claires.

Le rôle des joueuses expérimentées est alors primordial. Pour la capitaine Lia Wälti, il est important de bien dormir, de s'entraîner de manière judicieuse et de bien manger avant le match. La pression est de toute manière là. 'Mais c'est aussi agréable et c'est ce pour quoi nous travaillons: réaliser nos rêves sur la grande scène.'

/ATS