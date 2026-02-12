Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

L'équipe de Suisse de Murat Yakin connaîtra jeudi ses adversaires de la prochaine Ligue des ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

L'équipe de Suisse de Murat Yakin connaîtra jeudi ses adversaires de la prochaine Ligue des Nations.

Après sa relégation en Ligue B, elle affrontera des équipes moins attractives qu'auparavant. Le tirage au sort est prévu dès 18h à Bruxelles.

Pour la première fois depuis la création de la Ligue des Nations en 2018, la Suisse évolue au second échelon. Ses adversaires ne seront donc plus l'Espagne, le Portugal ou l'Allemagne, comme lors des quatre premières éditions, mais des équipes de deuxième catégorie. Il devrait théoriquement en résulter plus de points, mais aussi moins de spectateurs lors des matches à domicile.

Concrètement, la troupe de Murat Yakin, classée dans le chapeau 2, pourrait affronter les équipes suivantes: l'Ecosse, la Hongrie, la Pologne, Israël (chapeau 1), la Slovénie, la Géorgie, l'Irlande, la Roumanie (du chapeau 3), ainsi que la Suède, la Macédoine du Nord, l'Irlande du Nord, le Kosovo (du chapeau 4). Les six journées auront lieu entre la fin septembre et la mi-novembre.

Le vainqueur de chaque groupe sera promu en Ligue A, le deuxième disputera les barrages en mars 2027 pour tenter de monter. Le troisième disputera également des barrages en mars 2027, mais pour éviter la relégation, tandis que le quatrième sera directement relégué en Ligue C.

En outre, comme lors des éditions précédentes, la Ligue des Nations pourrait servir de filet de sécurité pour certaines équipes qui auront échoué dans les qualifications pour l'Euro 2028. Le mode de fonctionnement n'est toutefois pas encore définitivement fixé.

/ATS
 

