Des bières « légères » au match à risques Serbie-Angleterre

Pour le match considéré à risques entre l'Angleterre et la Serbie, dimanche au 1er tour de l'Euro, les supporters ne pourront acheter que de la bière à teneur réduite en alcool.

Une 'bière légère' à 2,5% sera servie dans le stade, les supporters étant limités à deux verres à la fois, a indiqué une porte-parole de la police de Gelsenkirchen. Les bières habituelles, dont le volume d'alcool se situe entre 4 et 5%, ont été bannies de la vente. Cette mesure a été prise pour des 'raisons de sécurité', a précisé la porte-parole, ajoutant que les Britanniques 'y sont habitués'.

Les autorités allemandes se sont préparées à faire face à d'éventuels hooligans lors du tournoi. Les organisateurs ont invité les autorités de tous les pays participant au tournoi à surveiller la situation à l'intérieur et autour des terrains.

Plus de 1600 supporters anglais et gallois, frappés d'une interdiction de stade en raison d'un comportement violent antérieur, ne pourront pas se rendre en Allemagne pendant l'Euro, d'après le gouvernement britannique. Un violent clash entre les hooligans anglais et russes, en amont d'un match à Marseille, avait marqué l'Euro 2016.

/ATS