Des dizaines de milliers de Bâlois fêtent leurs héros

Des dizaines de milliers de supporters et d'habitants fiers de leur équipe ont célébré durant des heures dimanche soir et dans la nuit le 21e titre de champion de Suisse du FC Bâle. La fête fut d'autant plus belle que les Rhénans avaient connu une éclipse depuis 2017.

La Bärfusserplatz a été le coeur de la fiesta. L'équipe championne s'est réunie vers 20h30 sur le balcon du casino de la ville pour saluer la foule enthousiaste. Ce titre doit énormément au retour de l'enfant prodige, Xherdan Shaqiri, décisif et efficace en particulier dans la dernière phase du Championnat.

L'apparition de 'XS' sur le balcon a provoqué l'euphorie. Tout comme celle de Taulant Xhaka, autre star de l'équipe, qui prendra bientôt sa retraite.

Une bonne partie de la ville arborait les couleurs rouge et bleu de l'équipe, dans un élan d'autant plus fort et joyeux qu'il coïncidait avec les festivités en ouverture du Concours Eurovision de la chanson, qui voit déjà affluer des dizaines et bientôt des centaines de milliers de visiteurs en vue du week-end prochain.

'Je n'avais pas pensé vivre ça comme ça', a lancé, ému, le président et ancien joueur du FCB David Degen. Le coach assistant Davide Callà a promis aux fans que l'équipe réaliserait le doublé. Il faudra pour cela vaincre le FC Bienne (formation de Promotion League) en finale de la Coupe le 1er juin au Wankdorf.

Les autorités bâloises avaient donné leur feu vert pour ces festivités en ville, dans une sorte de double vacarme avec celles, fortes en décibels, marquant le lancement de l'Eurovision. Mais la fête officielle du titre de champion reste agendée au 24 mai.

XS taille XXL

Les médias suisses ont souligné l'importance de ce nouveau sacre pour le club, après une traversée du désert qui a vu le FCB évoluer dans l'ombre, notamment, des Young Boys.

'Ce titre représente une surprise, comme rarement il en a été', relève la NZZ. L'explication, c'est Xherdan Shaqiri, simplement, écrit la Basler Zeitung, pour qui ce sacre est indissociable du no 10 au pied gauche magique.

Critique, lematin.ch estime que ce trophée est le résultat du niveau médiocre de la concurrence. Cette explication ne franchit guère la Sarine.

CH-Media est nuancé: 'Affirmer que Bâle est redevenu champion parce que YB a failli n'est pas faux, mais représente seulement une partie de la vérité. Avec un Shaqiri aussi impressionnant, YB aurait dû sérieusement hausser le niveau pour barrer la route aux Bâlois (...). Les Bernois doivent avoir le courage de corriger leurs erreurs. Car la fin d'une ère (de domination) arrive souvent plus vite qu'on ne le pense. Les Bâlois le savent mieux qui quiconque, eux qui semblaient invincibles en 2017 après leur 8e titre d'affilée', suivi par une longue éclipse et, donc, la renaissance d'aujourd'hui, note CH-Media.

Lematin.ch relève encore, lui, que cette saison sera à oublier rapidement, rarement le niveau du Championnat ayant été selon lui aussi médiocre ces dernières années.

/ATS