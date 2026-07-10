Deschamps: « Je ne dois pas faire trop mal les choses »

Tout en accordant tout le mérite à ses joueurs, Didier Deschamps a estimé ne pas devoir 'faire trop mal les choses' après la victoire de la France en quart de finale du Mondial face au Maroc.

'DD' s'est qualifié pour sa troisième demi-finale en quatre Coupes du monde disputées en tant que sélectionneur.

Le secret de sa méthode, a détaillé le sélectionneur des Bleus, 'c'est d'avoir de bons joueurs, de très bons joueurs évidemment, parce que je ne sais que trop que le mérite d'un sélectionneur et d'un staff passe par les joueurs, mais je ne dois pas faire trop mal les choses quand même', a-t-il souri, insistant sur la fierté d'être là pour la troisième fois consécutive'.

'En plus du résultat aujourd'hui, il y avait des joueurs comme Warren (Zaïre-Emery) qui n'avait pas joué une minute, qui a fait une rentrée tonitruante. J'ai des joueurs qui jouent, d'autres qui jouent peu, d'autres qui ne jouent pas, mais qui pourraient jouer aussi, donc c'est une aventure humaine (...). Je suis très heureux sur le plan personnel, mais très heureux aussi de les voir prendre autant de plaisir', a-t-il insisté.

Mbappé, 'un capitaine exemplaire'

Le sélectionneur français a loué le fait que le doute ne s'installait pas dans la tête de ses joueurs, même après des occasions ratées, 'encore moins dans la tête de Kylian (Mbappé)', 'un capitaine exemplaire' 'loin du dictateur' que l'on décrit, à qui il reproche seulement de compter, avec ses 104 sélections désormais, une sélection de plus que lui lorsqu'il était joueur.

Conscient d'être 'en mission' durant ce Mondial 2026, Didier Deschamps attribue la réussite française à l'état d'esprit qu'il a insufflé à son groupe.

'Les joueurs ont bien pris conscience qu'être en équipe de France, c'était surtout avoir des devoirs: par rapport aux supporters qui sont là, à tous ceux qui sont en France, et la jeune génération aussi. Ce maillot est au-dessus de tout, et ça me fait vraiment plaisir de voir que les joueurs sont attachés à ça', a-t-il conclu.

/ATS