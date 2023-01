Deschamps prolonge jusqu'en 2026

Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a été prolongé jusqu'en 2026. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé lors de l'Assemblée générale de la Fédération française (FFF).

Les négociations ont été plus ardues qu'habituellement. Les deux parties souhaitaient prolonger leur aventure commune dans le souffle de la finale du Mondial, perdue le 18 décembre aux tirs au but contre l'Argentine, quatre ans après le sacre de Moscou. Mais des points d'achoppement, en premier lieu la durée du contrat, ont retardé l'échéance.

Le bras de fer semble avoir été remporté par l'entraîneur de 54 ans, pourvu d'un nouveau bail de trois ans et demi censé l'emmener jusqu'à la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord, un souhait que le président de la FFF Noël Le Graët était d'abord réticent à exaucer, préférant l'Euro 2024 comme horizon.

'Un immense plaisir'

'Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026', a déclaré Deschamps à la tribune de l'Assemblée générale de la Fédération, samedi à Paris. 'Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue', a ajouté 'DD', accueilli par une standing ovation.

Le sélectionneur adjoint Guy Stéphan, l'entraîneur des gardiens Franck Raviot et le préparateur physique Cyril Moine poursuivent également leur mission.

Nommé en juillet 2012 par l'actuel patron du football français, Didier Deschamps n'a jamais fait mystère de son souhait de continuer.

'L'équipe de France a toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle, dans ma première vie de joueur puis comme sélectionneur', disait encore l'ancien milieu de terrain à Doha: 'Le plus important ça n'a jamais été moi, mais l'équipe de France. Elle est au-dessus de tout, je suis à son service'.

Longévité record

Le champion du monde 1998 possède la plus grande longévité au poste devant Michel Hidalgo, resté huit ans et six mois (mars 1976 - juin 1984), le record de matches sur le banc français (138, loin devant les 79 du précédent titulaire Raymond Domenech) et, surtout, le plus beau palmarès.

Nommé sur les ruines encore fumantes du fiasco de Knysna au Mondial 2010, après une parenthèse de deux ans sous Laurent Blanc, il a remis le navire bleu à flot avec une progression constante: un quart de finale au Mondial 2014 brésilien (perdu 1-0 contre l'Allemagne, futur vainqueur), une finale perdue à l'Euro 2016 en France et le titre mondial en Russie.

La déception du dernier Euro, achevé en huitièmes de finale face à la Suisse à l'été 2021, avait fait vaciller son aura, mais pas sa détermination. L'idée de partir ne l'a jamais effleuré, 'même pas une demi-seconde', avait-il confié en décembre 2021.

