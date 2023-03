Deux joueurs sont forfait, trois autres appelés

Le cadre de l'équipe de Suisse subit des modifications. Blessés, Andi Zeqiri et Jordan Lotomba sont forfait pour le rassemblement. Cédric Itten, Michael Lang et Christian Fassnacht ont été convoqués.

Murat Yakin a fait un choix fort en attaque pour remplacer Zeqiri. Il a préféré miser sur Itten, désormais le meilleur buteur de Super League après son triplé dominical contre Bâle. L'attaquant des Young Boys semble ainsi être passé devant Haris Seferovic (Celta Vigo) dans la hiérarchie.

Lang (Bâle) et Fassnacht (YB) ont aussi été appelés par le sélectionneur. Pour Zeqiri (Bâle) et Lotomba (Nice), il s'agit de se soigner et d'espérer retrouver l'équipe nationale à la prochaine occasion.

La Suisse entamera ces prochains jours sa campagne de qualification pour l'Euro 2024. Elle jouera samedi en Biélorussie avant de recevoir Israël mardi prochain.

/ATS