Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Lens a annoncé mardi l'arrivée pour deux ans de l'entraîneur allemand Dino Toppmöller. Il succède ...
Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Photo: KEYSTONE/DPA/MARC SCHÜLER

Lens a annoncé mardi l'arrivée pour deux ans de l'entraîneur allemand Dino Toppmöller. Il succède à Pierre Sage, parti à Crystal Palace.

Réputé pour être francophile, cet ancien adjoint de Julian Nagelsmann à Leipzig (2020-2021) puis au Bayern Munich (juillet 2021-mars 2023) a connu sa seule expérience d'entraîneur principal au haut niveau à Francfort (juillet 2023-janvier 2026).

A 45 ans, il aura la lourde tâche de relayer Pierre Sage, qui a emmené Lens jusqu'à sa première Coupe de France et à la deuxième place de la Ligue 1 au terme de la saison écoulée.

De l'expérience sur la scène européenne

Mais Toppmöller a notamment pour lui son expérience européenne, sur la plus grande scène avec Francfort, qui lui servira pour guider le club français en Ligue des champions la saison prochaine.

'Dino a exactement le profil que nous recherchions, affirme le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca dans le communiqué du club. C'est un entraîneur qui a dirigé 45 rencontres européennes, qui connaît la Ligue des champions, qui parle plusieurs langues dont le français et qui a la réputation de faire progresser les jeunes joueurs (...) Dino est un adepte de la défense à trois et sa volonté de produire un football tourné vers l'avant colle à notre ADN.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 08:19

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 06:46

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 05:17

La France et l'Argentine entament leur Mondial

La France et l'Argentine entament leur Mondial

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 04:02

Articles les plus lus

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 23:10

La France et l'Argentine entament leur Mondial

La France et l'Argentine entament leur Mondial

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 04:02

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 05:17

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 06:46

Itten sur le point de rejoindre le Werder Brême

Itten sur le point de rejoindre le Werder Brême

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 22:20

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 23:10

La France et l'Argentine entament leur Mondial

La France et l'Argentine entament leur Mondial

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 04:02

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 05:17

Mondial: Les Suisses s'entraînent individuellement

Mondial: Les Suisses s'entraînent individuellement

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 21:08

« Une grande fierté pour moi », estime le gardien du Cap-Vert

« Une grande fierté pour moi », estime le gardien du Cap-Vert

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 21:50

Itten sur le point de rejoindre le Werder Brême

Itten sur le point de rejoindre le Werder Brême

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 22:20

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Match nul 1-1 entre Belgique et Egypte

Football    Actualisé le 15.06.2026 - 23:10