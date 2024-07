Diogo Costa qualifie le Portugal pour les quarts

Le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro. A Francfort, les Lusitaniens ont remporté une séance de tirs au but 3-0 face à la Slovénie avec Diogo Costa en état de grâce.

Comment dit-on mur en portugais? Diogo Costa! Après un match sans goal lors des 120 minutes de jeu, le dernier rempart de la Selecçao a été impérial pendant les tirs au but et juste avant cette séance sur une percée de Sesko.

Mais lors des penalties, Diogo Costa a sorti le grand jeu...et les trois tentatives slovènes. Dans le même temps, les trois tireurs portugais ont marqué, dont Cristiano Ronaldo qui avait vu son penalty dans le jeu arrêté par Jan Oblak à la 105e.

En pleurs, se sentant responsable d'une possible élimination de son pays en huitièmes de finale, CR7 peut dire merci à son gardien et à tous ses coéquipiers qui sont venus l'entourer et le soutenir. Et en grand champion, l'attaquant de 39 ans, parti s'exiler en Arabie saoudite, est allé tirer et marquer le premier penalty d'une séance complètement maîtrisée par les Lusitaniens.

Avant cette issue, les Portugais ont contrôlé le rythme du match en faisant tourner le ballon. Mais les joueurs de Roberto Martinez ont eu passablement de peine à trouver les joueurs dans les espaces au niveau de la zone de vérité. Quelques montées de Nuno Mendes et quelques accélérations de Rafael Leao en première mi-temps n'ont guère fait trembler le gardien Oblak.

Cristiano Ronaldo s'est donc lui aussi heurté au portier de l'Atletico Madrid. CR7 a bénéficié de plusieurs chances sur coup franc, mais le cadre s'est refusé à lui. Et à la 90e, Oblak a bloqué son envoi.

Mais c'est finalement le Portugais qui a eu le dernier mot et son pays retrouvera la France en quarts de finale. Une rencontre qui rappellera la finale de l'Euro 2016 remportée par le Potrugal à Paris.

/ATS