Domenico Tedesco nouvel entraîneur de Bologne

Bologne sera désormais entraîné par Domenico Tedesco, a annoncé mardi le club de l'international ...
Domenico Tedesco nouvel entraîneur de Bologne

Domenico Tedesco nouvel entraîneur de Bologne

Photo: KEYSTONE/AP/DENES ERDOS

Bologne sera désormais entraîné par Domenico Tedesco, a annoncé mardi le club de l'international suisse Remo Freuler.

L'Allemand succède à Vincenzo Italiano, qui a résilié la semaine dernière son contrat avec le huitième du dernier Championnat d'Italie. Il a signé jusqu'au 30 juin 2028, avec une option pour un an supplémentaire.

Tedesco, 40 ans, était libre depuis son récent départ, après une seule saison, du club turc de Fenerbahce. Il a entraîné auparavant Schalke 04 (2017-19), le Spartak Moscou (2019-21), le RB Leipzig (2021-23) avec qui il a remporté la Coupe d'Allemagne 2022, et la sélection belge (2023-25).

/ATS
 

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