Donnarumma recruté par Manchester City

Manchester City a annoncé mardi la signature de Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain après quatre saisons et une victoire finale en Ligue des champions.

Le club anglais a investi 35 millions d'euros, selon la presse, pour racheter la dernière année de contrat du gardien de 26 ans, devenu indésirable à Paris après le recrutement de Lucas Chevalier. Donnarumma arrive dans le nord-ouest de l'Angleterre pour remplacer le Brésilien Ederson, parti à Fenerbahçe, et mettre sur le banc l'Anglais James Trafford (22 ans), revenu cet été dans son club formateur.

Manchester City a terminé la dernière saison sans trophée, après avoir remporté quatre titres de champion d'Angleterre consécutifs et une Ligue des champions en 2023, entre autres. Le club au maillot bleu ciel a investi massivement l'hiver dernier (Khusanov, Reis, Nico, Marmoush...) et cet été (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki...) pour renouveler l'effectif de Pep Guardiola.

Critiques

Formé à l'AC Milan, où il a entamé sa carrière professionnelle, 'Gigio' Donnarumma s'apprête à découvrir un troisième championnat après la Serie A et la Ligue 1, qu'il a rejointe en 2021 dans la foulée de son titre avec l'Italie à l'Euro. La direction sportive du PSG a choisi de l'écarter au cours de l'été alors que les négociations pour une éventuelle prolongation semblaient dans une impasse. L'international français de Lille Lucas Chevalier (23 ans) a été choisi pour lui succéder.

Donnarumma a été un des piliers du sacre en Ligue des champions, le premier du club parisien, avec notamment des interventions décisives en huitièmes de finale contre Liverpool et en demi-finales retour face à Arsenal. Son mandat au Parc des Princes a aussi été accompagné de critiques récurrentes sur ses sorties aériennes, jugées hasardeuses, et sur l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par l'entraîneur Luis Enrique.

/ATS