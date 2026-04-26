Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 ...
Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile des Jaune et Noir en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.

Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.

/ATS
 

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