Double démission au sommet de la fédé américaine

Une nouvelle crise a éclaté jeudi au sein de la fédération américaine.

US Soccer a en effet annoncé les départs du directeur sportif de la Fédération et du manager général de l'équipe nationale, déjà privée de sélectionneur.

Le premier, Earnie Stewart, rejoindra le 15 février le PSV Eindhoven, et le second, Brian McBride, a démissionné. Dans le communiqué de la fédération, Stewart a expliqué ne pas 'avoir pu refuser' cette proposition de travail 'enthousiasmante' aux Pays-Bas. Le motif du départ du second n'a pas été révélé.

Le 5 janvier, US Soccer avait déjà décidé de mettre en retrait le sélectionneur national Gregg Berhalter, sur le banc lors du récent Mondial, pour des actes de violence en 1991 à l'encontre d'une jeune femme, sa petite amie à l'époque devenue depuis son épouse. Berhalter, qui a conduit la sélection jusqu'en huitièmes de finale au Qatar, était en fin de contrat.

La présidente de US Soccer, Cindy Parlow Cone, a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne qu'elle allait prendre son temps pour les nominations de leurs remplaçants. 'Nous n'allons pas nous précipiter', a-t-elle dit, espérant que le prochain sélectionneur soit à pied d'oeuvre 'd'ici la fin de l'été'.

Le directeur général d'US Soccer, J.T. Batson, a affirmé que le cas Berhalter n'avait aucun lien avec la décision de Stewart et McBride de quitter l'organisation.

Les Etats-Unis co-organiseront le Mondial 2026 avec le Canada et la Mexique.

/ATS