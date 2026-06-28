Ecosse: le sélectionneur Steve Clarke démissionne

Le sélectionneur de l'Ecosse Steve Clarke a présenté samedi sa démission après l'élimination de sa sélection à l'issue de la phase de groupes de la Coupe du monde, a annoncé la fédération écossaise.

Attendue, cette élimination a été actée par la victoire de la Croatie samedi contre le Ghana dans le groupe L. Avec trois points et une différence de buts de -3, l'Ecosse ne peut plus terminer parmi les huit meilleurs troisièmes.

La fédération a annoncé cette démission sur les réseaux sociaux et elle en a profité pour rendre hommage aux réussites du sélectionneur de 62 ans, resté sept ans en poste. Avant de qualifier l'Ecosse pour le Mondial 2026 - une première depuis 1998 -, l'Ecossais avait aussi obtenu la qualification de son équipe pour les deux derniers championnats d'Europe.

Les Ecossais sont bien entrés dans le Mondial nord-américain en l'emportant 1-0 contre Haïti. Mais les deux défaites suivantes contre le Maroc (1-0) et le Brésil (3-0) ont sonné le glas de leurs ambitions.

'Le plus dur sur le plan émotionnel est de devoir dire au revoir à mes joueurs, sans qui il n'y aurait pas eu tous les souvenirs qui se sont accumulés depuis 2019', a déclaré l'ex-sélectionneur dans une lettre aux supporters écossais après sa démission.

/ATS