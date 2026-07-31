Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Eddie Howe a démissionné de son poste d'entraîneur de Newcastle, a écrit vendredi le club de Premier League dans un communiqué. Il dirigeait les 'Magpies' depuis cinq ans.

L'Anglais de 48 ans souhaite 'faire une pause', a précisé le 12e du championnat anglais avec lequel il a remporté une Coupe de la Ligue en mars 2025, mettant fin à une décennie sans le moindre trophée.

Fabian Schär et ses coéquipiers auront donc un nouvel entraîneur. Le favori est l'Allemand Matthias Jaissle, qui travaillait jusqu'à récemment à Al Ahli en Arabie saoudite.

Ancien entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe a permis également à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des champions en 2023 et 2025.

Mais les 'Magpies' ont connu une dernière saison difficile en championnat et enregistré une sévère défaite en match de pré-saison, mercredi face à Bristol (4-1).

Le club a salué 'l'apport extraordinaire' de Howe, cité lui aussi dans le communiqué: 'Après près de cinq ans à donner ma vie, mon coeur et mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt à la fois du club et de moi-même que je me retire, que je me ressource et que je fasse une pause.'

/ATS