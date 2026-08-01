Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Sorti du banc à la 72e minute, Enoch Owusi a signé un doublé pour offrir une nouvelle victoire au FC Saint-Gall. Victorieux 3-2 à Vaduz, le club doyen rejoint les Young Boys en tête du classement.

Menés 2-1 au moment où le joueur formé à l’Inter Milan est apparu sur la pelouse, les Saint-Gallois reviennent de loin. Sans doute surpris par l’impact des joueurs de la Principauté, celui de l’Autrichien Marcel Monsberger en premier lieu, ils furent au bord de la rupture. Seulement, le coaching gagnant d’Enrico Maassen avec l’introduction d’Owusi a permis aux Saint-Gallois de boucler leur semaine sur une note positive trois jours seulement après la déroute de Lisbonne contre le Benfica.

Plombé par ses insuffisances défensives comme l’a démontré l’ouverture du score d’Aliou Baldé après... 25 secondes de jeu sur un dégagement contré de son gardien Benjamin Büchel, le FC Vaduz n’a pas été vraiment payé pour ses efforts comme à Lugano la semaine dernière. Toujours à la recherche de son premier point, la formation de la Principauté est un promu qui peut toutefois croire à des lendemains qui chantent.

/ATS