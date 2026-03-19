Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure ...
Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure. Le joueur des Young Boys a été appelé par Murat Yakin en vue du rassemblement de fin mars.

La Suisse affrontera l'Allemagne à Bâle (27 mars) et la Norvège à Oslo (31 mars) dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a fait confiance à ses cadres habituels: aucun néophyte n'a été retenu dans une liste de 26 noms.

Appelé pour la première fois en mars 2025, Alvyn Sanches s'était gravement blessé à un genou (ligament croisé) en Irlande du Nord lors de ses débuts avec le maillot national. L'ancien joueur du Lausanne-Sport est désormais totalement remis et il a convaincu ces derniers mois avec YB. 'C'est un joueur créatif qui est efficace devant le but. C'est bien qu'il soit de nouveau en forme', a notamment expliqué Murat Yakin.

Remo Freuler et Denis Zakaria, qui avaient raté le dernier rassemblement sur blessure, effectuent aussi leur retour dans la sélection. D'autres éléments retrouvent le groupe, à savoir Eray Cömert, Ardon Jashari et Joël Monteiro, ainsi que Filip Ugrinic, qui n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2024.

/ATS
 

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