Equipe de Suisse dames: Pia Sundhage pose une condition

L'équipe de Suisse dames va retrouver le terrain deux mois et demi après l'Euro à domicile. La sélectionneuse Pia Sundhage espère que son contrat va être prolongé.

L'accord de la technicienne suédoise avec l'Association suisse de football (ASF) arrive à échéance au terme de l'année. Pia Sundhage a envie de signer un nouveau bail, mais à une condition. 'J'ai besoin d'un assistant à plein temps', a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Les négociations sont en cours avec l'ASF.

La Suisse va jouer deux matches amicaux contre le Canada vendredi à Lucerne, puis à Dunfermline mardi en Ecosse. La sélection comprend 20 des 23 filles qui étaient présentes lors de l'Euro cet été. Les absentes sont Svenja Fölmli et Laia Ballesté, blessées, ainsi que Sandrine Gaillard, qui doit prendre ses marques en Amérique du Nord après son transfert à Tampa Bay.

Pour les remplacer, Pia Sundhage a convoqué Aurélie Csillag, Leela Egli (toutes deux SC Fribourg) et Lia Kamber (Bâle), soit trois joueuses qui ont déjà évolué en équipe nationale.

/ATS