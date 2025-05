Equipe de Suisse: un néophyte pour le périple aux Etats-Unis

Murat Yakin a convoqué un néophyte pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. Il a retenu le milieu de terrain Johan Manzambi (19 ans), qui évolue en Bundesliga avec le SC Fribourg.

Celui-ci, formé à Servette, s'est signalé par une série de bonnes performances avec son club allemand, pour qui il a marqué deux buts et donné deux assists en onze rencontres. Murat Yakin est allé le voir jouer contre Leverkusen et il a été impressionné par son volume de jeu, ainsi que par sa flexibilité. Il possède des qualités tant offensivement que sur le plan défensif.

Xherdan Shaqiri ne figure pas dans la sélection, mais Yakin a avoué avoir tenté de le joindre mercredi. Il lui a laissé un message vocal pour le féliciter pour le titre conquis avec Bâle et pour ses performances.

La porte reste ouverte

Le sélectionneur dit avoir respecté la décision de Shaqiri de mettre fin à sa carrière internationale. 'Il connaît son rôle, qu'il a bien rempli l'été dernier à l'Euro. Mais pour moi, la porte reste ouverte. On verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais un signal de sa part doit venir', a expliqué Murat Yakin.

Comme attendu, les cadres que sont Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka effectuent leur retour en sélection. Les défenseurs Nico Elvedi, Ulisses Garcia et Silvan Widmer sont également à nouveau retenus, de même que le milieu Ardon Jashari, qui a convaincu cette saison avec Bruges. Un changement concerne les gardiens, comme c'était prévu: Marvin Keller remplace Pascal Loretz aux côtés de Gregor Kobel et Yvan Mvogo.

Deux matches aux Etats-Unis

Les trois nouveaux éléments qui avaient été retenus lors du précédent rassemblement sont à nouveau de la partie. Il s'agit de Lucas Blondel, Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt.

Lors de son périple aux Etats-Unis, la Suisse disputera deux rencontres de préparation: la première contre le Mexique à Salt Lake City (7 juin) et la seconde face aux Etats-Unis à Nashville (11 juin).

/ATS