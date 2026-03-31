Euro M21: La Suisse assure l'essentiel contre l'Estonie

La Suisse a obtenu une importante victoire dans les qualifications pour l'Euro M21 en 2027 ...
Euro M21: La Suisse assure l'essentiel contre l'Estonie

Euro M21: La Suisse assure l'essentiel contre l'Estonie

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a obtenu une importante victoire dans les qualifications pour l'Euro M21 en 2027. Les hommes d'Alex Frei ont battu l'Estonie 2-1 à Thoune mardi.

Déjà buteur face aux Iles Féroé, l'attaquant du FC Sion Winsley Boteli s'est à nouveau montré décisif en inscrivant le 1-0 dès la 8e. Largement dominants dans le jeu mais fébriles lors des contre-attaques estoniennes, les Suisses se sont fait surprendre par Mihhail Orlov à la 36e. Le milieu de terrain du FC Zurich Cheyevo Tsawa a redonné l'avantage aux siens d'une puissante frappe à la 65e pour assurer un succès nécessaire face à la lanterne rouge du groupe C.

Ce résultat permet aux Suisses de s'emparer provisoirement de la deuxième place au classement avec 14 points, synonyme de barrage. La veille, leur rival islandais (11 points) s'est incliné face à la France, leader du groupe avec désormais 16 unités.

La troupe d'Alex Frei doit encore disputer trois matches à l'automne dans cette campagne qualificative. Elle affrontera le Luxembourg et l'Islande pour deux matches décisifs, avant de conclure face à la France.

/ATS
 

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